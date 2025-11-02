Почти половина россиян ежегодно находит деньги в карманах курток

Примерно каждый второй россиянин (44%) хотя бы раз в год находит деньги в сезонной одежде, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

Согласно исследованию, 19% респондентов регулярно находит деньги в своей верхней одежде. Наиболее часто россияне (33%) обнаруживают в карманах суммы от 500 до 1 тыс. рублей, но 10% опрошенных признались, что находили более 5 тыс. рублей.

Большинство опрошенных испытывают положительные эмоции от неожиданной находки. Деньги чаще всего (38%) находили в куртках. Еще 27% респондентов обнаружили находки в пуховиках, а почти каждый пятый — в пальто. Кроме того, россияне находят в карманах ключи (52%), помады (24%) и маски (22%).

Ранее стало известно, сколько денег россиянам не хватает до зарплаты. Большинство участников опроса объяснили дефицит средств неожиданными тратами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.