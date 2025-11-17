Почти на 3 млн больше посещений ожидается в парках Подмосковья зимой

Ожидается, что в грядущем зимнем сезоне парки Подмосковья могут посетить на 2,9 млн раз больше по сравнению с зимой 2024/2025 годов. Об этом сообщил зампред правительства региона — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Что касается прогноза посещаемости, то мы видим рост. Посещаемость в декабре, январе, феврале может не достигать летнего сезона, но она достаточно высокая. План посещаемости: декабрь — 6,8 миллиона посещений, январь — 7,4 и февраль — 6,4 миллиона посещений», — сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что работы по подготовке парков к зимнему сезону планируют закончить к 30 ноября. В настоящее время общая готовность составляет 88%.

Ранее Воробьев сообщал, что благодаря специальной программе и работе дирекций парков Подмосковья эти места отдыха пользуются популярностью у жителей. Также они стали привлекательнее для малого и среднего бизнеса.

