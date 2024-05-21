Почти 8 тыс сосен высадили в Ленинском округе в рамках акции «Лес будущего»

В прошедшую субботу Ленинский городской округ присоединился к областной эколого-патриотической акции «Лес будущего». В рамках акции на участке лесного фонда площадью 4 га возле деревни Андреевское высадили порядка 8 тыс. трехлетних сосен. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Можно сказать, что это компенсационная высадка. При строительстве трассы ЮЛА пришлось вырубить значительное количество деревьев. И «Лес будущего» позволит частично восполнить природные потери на территории нашего округа. Подобные акции правительство Московской области проводит каждый год», — сказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

В мероприятии приняли участие около 250 человек — это жители близлежащих населенных пунктов, учащиеся школ, активисты общественных организаций, волонтеры. Для них муниципальные учреждения культуры подготовили музыкальную программу, а специалисты «Мособллеса» помогли высадить деревья по всем правилам. Всем желающим раздали инструменты и инвентарь — лопаты, мечи Колесова, перчатки и другое, а полив саженцев осуществили с помощью специализированной техники.

«Мы приехали с шестиклассниками, которые тоже помогают. Мы считаем, что поддерживать экологию — это очень важно. Тем более хорошая погода, красивые места, можно и потрудиться, и отдохнуть», — поделилась впечатлениями исполняющая обязанности директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». В этом году было подготовлено 16 участков в лесных зонах. 23 га отдано под создание лесных культур хозяйственно-ценных пород деревьев. Елей посадили 29 640 шт., сосны — 72 090 шт. и дуба — 794 шт.