Почти 700 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2025 году

Во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что около 700 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов.

«Почти 40 тысяч участников в этом году. У нас 669 стобалльников, в среднем выпускной балл по результатам ЕГЭ у нас по стране лучше по девяти предметам, и 21% ребят у нас получили высокие баллы», — сказала Пильдес.

Она добавила, что еще два юноши по результатам ЕГЭ получили по 300 баллов. Это Иван Аршинов из Дмитровской гимназии и Андрей Невзоров из школы №6 города Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья обратил внимание на то, что дошкольное образование и школьная подготовка должны быть на должном уровне.

«Сегодня, в июле месяце, мы вынесли другой важный вопрос — он связан с образованием. Каждый ребенок дорог. Я просто хочу показать, что это большое количество наших жителей, семей, которые заинтересованы в том, чтобы и дошкольное образование, и школьная подготовка были на должном уровне», – отметил Воробьев.