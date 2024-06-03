Почти 700 новых детских площадок откроют в этом году в Подмосковье

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр благоустройства региона Михаил Хайкин на совещании в формате ВКС доложил о планах благоустройства детских игровых площадок в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году всего будет благоустроено 697 детских игровых площадок. В зависимости от особенностей территорий, площадки будут разных размеров — от 100 до 450 квадратных метров», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Программа губернатора по установке детских площадок действует в регионе с 2013 года. За это время проделана очень большая работа по созданию безопасных и современных игровых комплексов для детей — построена 1 421 площадка. Данная программа реализуется при непосредственном участии жителей.

Новые детские игровые площадки будут рассчитаны на детей разных возрастных категорий.

Игровые комплексы устанавливают с учетом современных требований к безопасности и оснащению — все они оборудуются резиновым ударопоглащающим покрытием, оснащенащаются безопасными и удобными игровыми элементами. Скамейки, урны, резиновое покрытие будут выполнены с применением вторичных материальных ресурсов.

Также на площадках установят камеры видеонаблюдения и уличное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.