Почти 70 юношей призвали на военную службу из Каширы в ходе осеннего призыва

Из почти 70 молодых людей, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва, в ряды ВС РФ отправлены уже 55 жителей Каширы. Призывная кампания продлится до 31 декабря, план для городского округа в текущий осенний призыв 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подавляющее большинство призывников будут проходить армейскую службу в Подмосковье и смогут освоить полезную профессию. Также в регионе действуют школы ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России), в которых бесплатно учат на водителей еще до призыва.

Российских военнослужащих срочной службы не направляют в зону проведения специальной военной операции на новые территории РФ и приграничные с ними регионы.

В Кашире призывная и медицинская комиссии функционируют каждый вторник с 9:00 до 31 декабря в здании военкомата по адресу: улица Пушкинская, 35.

Телефоны для связи:

+7 (496) 693–11–65;

+7 (496) 693–16–17;

+7 (496) 693–19–66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе предусмотрено полное сопровождение решивших заключить контракт с Минобороны бойцов — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте отбора, выдача экипировки и отправка к месту дислокации.

«Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.