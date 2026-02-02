Почти 600 учителей в Балашихе получают компенсацию за аренду жилья

В Балашихе 598 учителей воспользовались одной из самых востребованных мер поддержки в Подмосковье и получают компенсацию за аренду жилья. Программа действует с февраля 2024 года и предназначена для педагогов начальных классов, а также учителей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей, а для семей, где оба супруга работают по соответствующим специальностям, — 45 тысяч рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что компенсация аренды жилья помогает снизить финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в регион.

В Балашихе также действует муниципальная поддержка для учителей иностранных языков, истории, обществознания, географии, технологии и физической культуры. Ежемесячно 80 специалистов получают выплаты в размере 15 или 20 тысяч рублей в зависимости от типа арендуемой квартиры. Подать заявление на муниципальную меру поддержки можно в управлении по образованию городского округа.

В целом по Московской области компенсацию получают более 6 тысяч педагогов. В 2026 году на эти цели выделено около 1,7 миллиарда рублей. Оформить выплаты могут учителя, не имеющие собственного жилья в регионе и работающие с нагрузкой не менее 27 часов. Заявку можно подать через портал Госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.