Почти 600 школьников из Подмосковья участвуют в 4-й смене «Растим патриотов РФ»

С 4 по 9 августа на базе учебно-методического центра «Авангард» Одинцовского городского округа проходит четвертая патриотическая смена «Растим патриотов России». В ней принимают участие 585 школьников — активистов «Движения Первых», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа смены направлена на развитие лидерских качеств, формирование командного духа, укрепление патриотических ценностей и сохранение исторической памяти. Участники проходят тренинги и мастер-классы от инструкторов центра, а также посещают занятия, посвященные истории ВОВ и роли Подмосковья в Победе. В рамках смены организованы командные игры и тематические акции. Школьники осваивают оказание первой помощи, использование средств химической защиты, ориентирование на местности и управление беспилотными летательными аппаратами.

«Смена движения Первых — «Растим патриотов России!» — приурочена к 80-летию Великой Победы и направлена на воспитание в молодом поколении высоких патриотических качеств. Особенно ценно, что в каждой семье наших ребят живет память о героических прадедах, отстоявших свободу и независимость Родины. Их подвиг — наша общая гордость и основа крепких духовно-нравственных ценностей. Важно, чтобы, вернувшись со смены, участники пронесли через всю жизнь миссию служения Отечеству, сохраняя верность традициям мужества, чести и доблести», — отметила замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

В пресс-службе ведомства добавили, что в рамках смены активисты уже встретились с участником СВО Денисом Анищенко. В 19 лет он отправился в зону спецоперации, командуя БМ-21 «Град». После ранения вернулся к спорту и занял первое место на Кубке мира по жиму лежа среди спортсменов с ограниченными возможностями. Сейчас Денис занимается патриотическим воспитанием молодежи, возглавляя Молодежный казачий клуб «Атаман» и обучая школьников в Наро-Фоминске.

Следующая финальная смена для участников «Движения Первых» в «Авангарде» пройдет с 18 по 23 августа.

Для участия в тематической смене «Растим патриотов России!» необходимо заполнить заявку на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.