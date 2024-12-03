Почти 6 тыс аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья в 2024 году

С территории лесного фонда Московской области убрано 5 891 аварийное дерево, внесенное в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Работы во всех подмосковных лесничествах проводят специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комлесхозу, и подрядчики. В рамках рассмотрения обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и сейчас составляет 6 448 деревьев», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского (1 166), Клинского (580), Волоколамского (510), Сергиево-Посадского (504) и Ступинского (493) лесничеств.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не далее, чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5 000 рублей, такое нарушение предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

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