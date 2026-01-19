Почти 500 человек приняли участие в крещенских купаниях в Клину

В ночь с 18 на 19 января в городском округе Клин прошли крещенские купания, в которых приняли участие почти 500 человек, происшествий не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин в ночь с 18 на 19 января были организованы две официальные иордани: в пруду усадьбы Демьяново и на Холодном пруду в Высоковске. На местах дежурили спасатели, скорая помощь и волонтеры, работали палатки с обогревом и предлагался горячий чай.

По данным специалистов единой дежурной диспетчерской службы, наиболее популярным местом для омовений стал церковный пруд усадьбы Демьяново — туда пришли почти 300 человек. На Холодном пруду в Высоковске в купели окунулись около 150 верующих.

Медицинская помощь участникам не понадобилась. Спасатели отметили, что мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий и несчастных случаев не зафиксировано.

