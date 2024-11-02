Почти 4,6 тыс рекламных конструкций убрали в лесах Подмосковья с начала года

Незаконно размещенную рекламу на деревьях лесничие обнаруживают во время патрулирования земель лесного фонда, обращая особое внимание лесным земельным участкам, граничащим с садовыми товариществами и населенными пунктами. Именно здесь чаще всего недобросовестные рекламодатели крепят свои таблички с предложениями различных услуг или товаров, которые могут заинтересовать местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала года в подмосковных лесах было демонтировано 4 590 различных рекламных конструкций — баннеров, плакатов и растяжек. Практически все они были закреплены на живых деревьях — прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Крепление на деревьях таким образом объявлений способствует тому, что в древесину проникают споры грибов и вредные насекомые. Все это разрушает древесину, мешает деревьям развиваться нормально, приводит к повреждению деревьев, делает их уязвимыми для насекомых-вредителей и болезней леса.

Больше всего рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском — 1 253, Звенигородском — 406, Наро-Фоминском — 396, Сергиево-Посадском — 365 и Бородинском — 301- лесничествах.

За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Суммы штрафов составляют: для граждан — до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.