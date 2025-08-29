Почти 40 тысяч учеников пойдут 1 сентября в школы Пушкинского округа

25 августа под председательством губернатора Андрея Воробьева прошло еженедельное совещание, на котором подробно разобрали тему подготовки к предстоящему учебному году, передает пресс-служба Пушкинского городского округа.

В Пушкинском 24 общеобразовательных учреждения и два учреждения дополнительного образования детей. Всего в этом году в школах округа будет обучаться порядка 39 300 человек, из них 3 800 первоклассников. 13 600 воспитанников дошкольных отделений. Сейчас укомплектованность педагогическим составом — порядка 100%.

Завершена приёмка учреждений к новому учебному году. Пушкинский занимает 11 место в рейтинге муниципалитетов по школам, вошедшим в «зеленую зону».

«В преддверии 1 сентября большой акцент делаем на безопасности. Правоохранительными органами проводится активная проверка общественных и дворовых территорий, организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.