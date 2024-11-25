Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:23

Почти 380 дефектов качелей устранили на детских площадках Подмосковья в 2024 году

За 11 месяцев текущего года коммунальными службами Московской области на детских игровых комплексах было отремонтировано порядка 380 неисправных качелей. Работа проведена по обращениям жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах — Лобня, Одинцовский и Волоколамский.

Плановые и внеплановые осмотры игрового оборудования на детских площадках инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводит регулярно. Основной акцент — на обеспечение детской безопасности.

Важно также отметить, что оперативность и качество устранения выявленных нарушений также находятся на контроле сотрудников ведомства.

Так, в случае, если итоги ремонтных мероприятий не соответствуют требованиям, дефект отправляется на доработку специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.