Почти 3 тыс онлайн-заявлений на матпомощь на погребение подали в Подмосковье

С начала года на регпортале госуслуг подано порядка 3 тыс. заявлений на предоставление единовременной материальной помощи на погребение. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Единовременную материальную помощь на погребение могут получить жители региона, которые оплатили похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Размер выплаты составляет от 4 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от дохода.

Услуга «Предоставление единовременной материальной помощи на погребение» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.