Почти 26 тысяч педагогов Подмосковья подали заявления на аттестацию онлайн в 2025 году

С начала 2025 года на региональном портале госуслуг Московской области поступило около 26 тысяч онлайн-заявлений на профессиональную аттестацию педагогов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Педагоги Подмосковья могут пройти аттестацию на первую, высшую категории, а также получить статус педагога-наставника или педагога-методиста. Аттестация включает оценку профессиональной деятельности, участие в конкурсах, успехи учеников на олимпиадах и результаты выпускных экзаменов.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» – «Педагогам». Подать заявление могут сотрудники муниципальных и частных образовательных организаций Московской области. Прием онлайн-заявлений на квалификационные категории открыт до 23 декабря 2025 года.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить сведения о работе, описать профессиональные достижения и прикрепить документы. Решение по заявлению принимает комиссия на заседании. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.