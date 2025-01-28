Почти 250 млн руб выделили горокругам Подмосковья на уборку мусора в лесах

Навалы мусора в лесу — самая «популярная» тема обращений в комитет лесного хозяйства Подмосковья посредством систем ЦУР и «Добродел». За прошлый год поступило 1 479 таких запросов от жителей, что составляет 37% от количества всех обращений в ведомство. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Полномочия по организации сбора мусора (в том числе раздельного), транспортировке, обработке, утилизации отходов, включая бытовой мусор, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, осуществляют муниципалитеты Московской области. В обязанности подмосковных лесничих входит выявление навалов мусора в лесу и контроль за ходом уборки.

«В наступившем году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 249 292 590 рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По итогам 2024 года было ликвидировано 1 135 навалов мусора в лесах Подмосковья объемом более 61 тыс. куб. метров.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Кроме того, помимо штрафов, статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Установленные лица, виновные в организации незаконных свалок в лесу, обязаны компенсировать все расходы на уборку мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.