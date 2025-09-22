Почти 200 подростков распивали алкоголь на улицах Новосибирска в 2025 году

В Новосибирске в 2025 году силовики поймали 170 подростков, которые употребляли спиртное. Против них уже приняли меры, рассказали « Om1 Новосибирск » в УМВД России по Новосибирской области.

Употреблявших спиртное подростков поставили на учет в подразделения по делам несовершеннолетних в Новосибирске.

До этого в Новосибирской области восьмилетний мальчик с алкогольной зависимостью попал на учет к наркологам. Выяснилось, что он постоянно пил спиртное. Ребенка отправили лечиться. Он прошел курс психокоррекции. Благодаря этому, его удалось вылечить от алкоголизма.

Главный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк рассказала, что у детей алкогольная зависимость может появляться, если они употребляют спиртное два-три года.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что употреблять алкоголь во время болезни нельзя. Спиртное несовместимо с антибиотиками. Течение болезни при его употреблении может усугубиться.

