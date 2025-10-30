Почти 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре

В Московской области в ноябре запланировано к проведению почти 200 ярмарок, на которых можно приобрести свежие фермерские продукты, товары народных промыслов из разных уголков России и уникальные изделия ручной работы. Ярмарки, которые пройдут в течение всего месяца, предлагают разнообразную программу, приуроченную к осенним праздникам и ноябрьским событиям. Гостей ждут не только выгодные покупки, но и особая атмосфера русского гостеприимства, живого общения и праздника, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди множества событий ноября ведомство выделяет несколько наиболее масштабных и интересных.

Серия ярмарок в Дмитрове «Товары регионов России» с 7 по 9 и с 10 по 16 ноября. Это одна из самых вместительных ярмарок месяца — 90 торговых мест. Идеальное место для того, чтобы за один раз приобрести гастрономические специалитеты и сувениры со всей страны.

Праздничная тематическая ярмарка «Приятного аппетита» в Одинцово (Одинцовский г. о.) с 11 по 16 ноября. Специализированная гастрономическая ярмарка, которая порадует гурманов и всех, кто любит вкусно и качественно готовить. Здесь можно найти лучшие продукты для осеннего меню.

Тематические уикенды в Истре (г.о. Истра) каждые выходные ноября. Гостей ждет новая тема: «День народного единства!» (3-9 ноября), «Дары осени» (14-16 ноября), «Осенний вальс» (21-23 ноября) и «Прощай осень» (28-30 ноября).

Социальные и праздничные ярмарки в Лотошино (г.о. Лотошино) по отдельным датам в течение месяца (1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября). Уникальный формат, включающий в себя празднование «Дня народного единства», «Всемирного дня шопинга», «Социальную ярмарку», а также тематические события «Готовимся к зиме» и «День матери». Подобные мероприятия имеют особую социальную значимость для жителей округа.

С полным перечнем ярмарок, точными датами, адресами и контактами организаторов можно ознакомиться на интерактивной карте на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.