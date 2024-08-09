Почти 2 тыс вандальных надписей выявили камеры на территории Подмосковья в июле

В июле на территории Подмосковья камеры «Безопасного региона» выявили почти 2 тыс. вандальных надписей. В топ антилидеров по числу выявленных искусственным интеллектом вандальных надписей вошли городские округа Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Граффити и рисунки, размещенные в местах не согласованных с администрацией городского округа, считаются незаконными.

«Специалисты нашего ведомства регулярно проводят мониторинг содержания внешнего вида домов и нежилых объектов в Подмосковье. Помогают в этом камеры системы «Безопасный регион», которые установлены на территории всех муниципалитетов области. Несанкционированные надписи и рисунки — одна из серьезных проблем. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили порядка 2 тыс. граффити», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

За несогласованное нанесение рисунков на зданиях, общественном транспорте и в других общественных местах возможно привлечение к административной ответственности.

При обнаружении несанкционированных граффити следует обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию округа. Надписи ответственные службы должны устранить незамедлительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.