Почти 2 млн человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю

Всего 1,97 млн человек посетили парки Московской области за последние 7 дней, что на 55 тыс. больше чем в 2024 году. Пик посещаемости пришелся на 18 июля, когда зеленые зоны приняли 331 тыс. отдыхающих, а в выходные дни парки посещали в среднем по 310 тыс. гостей ежедневно, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Лидером недели стал парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили 74 тыс. человек. По словам ведомства, масштабная реконструкция несколько лет назад превратила эту территорию в современное пространство с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и арт-объектами вдоль набережной.

Второе место в рейтинге популярности занял парк Толстого в Химках, принявший 52 тыс. гостей. Особой популярностью здесь пользуются экстремальные спортивные зоны — скейт-парк и памп-трек, а также веревочный парк и скалодром для детей. Центральный парк в округе Пушкинский замкнул тройку лидеров с 45 тыс. посетителей, которых привлекает в первую очередь амфитеатр с регулярными культурными мероприятиями.

В пятерку самых посещаемых парков также вошли парк Мира в Мытищах (39 тыс. гостей) с его знаменитой фонтанной площадью и Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королеве (30 тыс. посетителей). Последний особенно известен своим масштабным веревочным парком площадью 2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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