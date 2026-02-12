Почти 19 тыс петербуржцев поучаствовали в голосовании на премии «Город в лицах»

Голосование за героев премии «Город в лицах» стартовало 2 февраля, за 10 дней участие в нем приняли 18 869 человек. Премия отмечает жителей Санкт-Петербурга, внесших вклад в развитие города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году премия «Город в лицах» проводится в 5-й раз. За 10 дней с начала голосования почти 19 тыс. человек поддержали номинантов на официальном сайте проекта.

В конкурсе представлено 11 номинаций, среди которых популярна категория «Реставратор». Петербуржцы активно голосуют за специалистов, сохраняющих культурное наследие города. Героями премии становятся педагоги, врачи, работники жилищно-коммунального хозяйства и другие представители социальных профессий.

В честь юбилея премии будет вручена уникальная статуэтка, которую создает член Санкт-Петербургского союза художников Семен Жохов.

«Я стремился к лаконичному символизму. Эта статуэтка — знак причастности к большому событию. Когда человек ставит на полку такой предмет, он становится для него чем-то очень значимым. Премия — это про исключительность», — пояснил Жохов.

