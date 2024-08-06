Почти 18 тыс самозанятых зарегистрировались в Подмосковье в июле

В Московской области стремительно растет число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых. Только в июле этот показатель вырос почти на 18 тыс., сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«С начала года число самозанятых в Подмосковье увеличилось более чем на 108 тысяч и достигло отметки в 761 318 человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло почти на 18 тысяч», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, самозанятые Московской области заняты в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, сфера маркетинга и рекламы, IT-сфера и другие.

Зампред напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье работает центр «Мой бизнес». Самозанятые региона могут воспользоваться консультациями и сервисами центра «Мой бизнес», в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.