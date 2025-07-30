Почти 100 лесных пожаров потушили в Подмосковье с начала года

20 марта в Московской области официально начался пожароопасный сезон. С этого момента все силы и средства комитета лесного хозяйства региона переведены в режим повышенной готовности. Диспетчерская служба лесного хозяйства продолжает работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области потушили 99 пожаров, которые охватили в общей сложности 87,76 гектара. Несмотря на то, что зима была малоснежной и пожары начались раньше обычного весной, сейчас средняя площадь ликвидированных лесных пожаров составляет всего 0,89 гектара. Это на 35% меньше, чем среднепятилетние значения показателей горимости лесов», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

На сегодняшний день в регионе сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. Все возгорания своевременно выявляются с помощью четырехуровневой системы мониторинга и ликвидируются в день обнаружения лесопожарными формированиями Комитета. С начала сезона к тушению привлекались 1 182 сотрудника лесопожарных служб и 510 единиц техники.

«Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы. Призываю жителей Подмосковья быть осторожными во время пребывания в лесу. О любых нарушениях или возгораниях необходимо немедленно сообщать в лесную охрану или по номеру 112», — подчеркнул Алексей Ларькин.

В связи с установившейся жаркой погодой находясь в лесу важно помнить:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.