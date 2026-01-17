Почтальон нашел голодного тюлененка на улице в Великобритании

Почтальон наткнулся на голодного детеныша длинномордого тюленя посреди улицы во время работы, животное лежало на пороге дома. Он сообщил о тюлененке в центр реабилитации диких животных RSPCA, малыша забрали.

Специалисты выяснили, что детенышу не больше двух недель. Малыш весит 11,8 кг — для его возраста это немного. Представители RSPCA уточнили, что животному нужно будет пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться обратно в дикую природу.

По их словам, в ноябре прошлого года в водах у Горлстон-он-Си бушевали очень сильные штормы, на берег вынесло много тюленят, которые рано оказались без матерей и стали пытаться выжить.

