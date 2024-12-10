Победители викторины «МетроКвиз» из Беларуси посетили предприятие в Подмосковье

Викторину проводил мытищинский Метровагонмаш и Минский метрополитен в социальных сетях осенью текущего года, она была посвящена производству новых современных поездов метро «Минск 2024» для столицы Республики Беларусь.

Гостям продемонстрировали технические возможности завода и основные этапы сборки вагонов. В ходе экскурсии победители посетили заготовительный, сварочный, малярный, сборочный и испытательный цеха, где им показали готовый состав «Минск 2024».

Сотрудничество между метрополитеном дружеской республики и мытищинским предприятием насчитывает уже четыре десятилетия. В метро белорусской столицы эксплуатируется более 200 вагонов, изготовленных в разные годы на МВМ. По условиям действующего контракта, до конца 2024 года должно будет поставлено 28 новых вагонов метро, большая часть из которых уже передана заказчику.

Современные составы направляются в Минск с июля 2024 года. Там они проходят необходимые испытания, пусконаладочные процессы, а затем выходят на маршрут. Один из таких составов стал символом завершения «МетроКвиза» — победители викторины сделали памятную фотографию на фоне поезда «Минск 2024».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.