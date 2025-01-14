Победители новогодней лотереи приобрели билеты в почтовых отделениях Подмосковья

4 клиента «Почты России» стали миллионерами в новогоднем розыгрыше лотереи. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В первый день нового года четыре клиента почты выиграли по 1 млн рублей. Для каждого из них лотерейный билет стал счастливым. Билеты для розыгрыша в новогодней лотерее клиенты приобрели в почтовых отделениях Московской области, в городах Долгопрудный, Дмитров и Ступино, а также в районе Северное Тушино Москвы.

За 2024 год лотерейными миллионерами в Московском регионе стали 64 клиента «Почты России».

В почтовых отделениях клиенты могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Кроме того, в отделениях Почты России можно узнать результаты предыдущих телевизионных розыгрышей и получить выигрыш, сумма которого менее 15 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.