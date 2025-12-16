Победители конкурса в колледже «Московия» в Домодедово получат работу в «Россетях»

В колледже «Московия» в Домодедово прошел первый конкурс профессионального мастерства среди студентов, по итогам которого победителям и призерам предложат трудоустройство в компании «Россети» с 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В колледже «Московия» в Домодедово состоялся первый конкурс профессионального мастерства для студентов средних специальных учебных заведений. В мероприятии приняли участие 45 студентов из разных подразделений колледжа.

Конкурс включал теоретические и практические задания по электрооборудованию и медицинской подготовке. Участники прошли пять этапов, на которых зарабатывали баллы для итогового рейтинга. Практическая часть охватывала оказание первой помощи, работу с воздушными линиями электропередачи и проверку средств индивидуальной защиты.

Член жюри Константин Горохов отметил, что конкурс проводится при поддержке компании «Россети» и министерства образования Московской области. По итогам соревнований определят победителя, двух призеров и еще пять команд, которым предложат работу в «Россетях» с 2026 года.

Заместитель директора колледжа по стратегическому развитию Ольга Аносова подчеркнула, что такие мероприятия помогают работодателям заранее познакомиться с будущими сотрудниками, а студентам — получить шанс начать карьеру по специальности. Компания «Россети» уже заключает целевые договоры с учащимися и активно участвует в профориентационной работе.

Конкурс стал площадкой для обмена опытом, проверки знаний и важным шагом к будущему трудоустройству молодых специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.