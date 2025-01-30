По-весеннему теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде будет преимущественно без осадков.

Скорость южного, юго-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в регионе установилась по-апрельски теплая погода. В четверг может быть установлен четвертый и, возможно, двойной рекорд подряд. Днем может потеплеть до плюс 4 — плюс 9 градусов, что на 15 градусов превышает норму января. Также температура может обновить рекорд для этого месяца за всю метеоисторию, сейчас он составляет плюс 8,6 градуса (2007 год).