По книге депутата Бутиной о тюрьме в США снимут сериал

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина рассказала о том, что по ее книге «Тюремный дневник» снимут сериал в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Не так давно спектакль по книге «Тюремный дневник» прошел для международной аудитории в рамках Петербургского международного юридического форума. На него пришла глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии.

Теперь в планах — экранизация книги, призналась Бутина. По ней планируют снять сериал в Северной столице. Детали съемок она пока не раскрыла.

«Как выяснилось, киношники — очень суеверные люди. До того момента, пока не будет разбита магическая тарелка, которую художник картины расписывает и потом в первый съемочный день ее разбивают, делиться планами нельзя», — заявила Бутина.

К выходу сериала парламентарий планирует выпустить обновленную версию первой книги. Также она находится в процессе создания второй части. Бутина сообщила, что она будет связана с ее текущей деятельностью и надеется, что не разочарует читателей.