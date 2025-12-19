По делу о подкупе судей в футболе задержан арбитр Егор Егоров

Российского футбольного судью Егора Егорова задержали в аэропорту при попытке вылета из страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Задержание связано с расследованием уголовного дела, возбужденного еще 19 июня против владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Им вменяется оказание незаконного воздействия на результаты официальных спортивных соревнований по ч. 2 ст. 184 УК РФ, что может грозить до семи лет лишения свободы.

«Егор собирался улететь в отпуск, но был задержан 18 декабря при попытке покинуть Россию. Когда силовики закончат, ему могут позволить уехать. Если, конечно, не изменят статус этого арбитра РПЛ на менее приятный», — написал журналист.

В октябре Леонид Соболев признал свою вину в организации подкупа судей. Его клуб «Торпедо» еще 10 июля был исключен из Российской премьер-лиги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.