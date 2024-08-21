Площадку «Сам себе строитель» в «Лужниках» посетили более 100 тысяч детей

На территории спортивного комплекса «Лужники» комплексом градостроительной политики и строительства столицы организована тематическая площадка «Сам себе строитель». С начала августа на ней побывали 102 890 детей.

Дети различных возрастов проявляют интерес к строительной площадке, на которой они могут попробовать на себе разные профессии в строительной отрасли.

На площадке, которую смонтировали на парковке Южного спортивного ядра, есть строительный кран высотой в 8 м. На площадке установили батут, скалодром, веревочную паутину и горки. Участники играют в игры и проходят развивающую программу. Вожатые рассказывают детям про градостроительную отрасль и помогают ближе познакомиться с процессом строительства зданий.

Зона «Игры нашего двора» — одна из любимых у участников. На ней взрослые и дети могут поиграть в проверенные временем игры.

Вблизи со «Строительной площадкой», на которой дети находятся под присмотром опытных вожатых, находится зона отдыха с кафе, пуфиками и гамаками. Гости могут послушать лекции и подкасты про архитектуру и урбанистику.

«Территория будущего. Москва 2030» является форумом-фестивалем, на котором гости и жители столицы могут увидеть главные достижения и инновации во всех областях городской жизни. С 1 августа по 8 сентября на больше чем 30 площадках проведут образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия. Благодаря масштабному проекту посетители смогут смоделировать образ Москвы и увидеть, какой она будет через несколько лет.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге публикует стратегии и программы городского развития туризма, образования, здравоохранения и транспорта.

Официальный портал форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.