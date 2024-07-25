Площади Центра компетенций беспилотных авиационных систем расширят в Москве

Площади Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Баумана в столице расширят более чем в три раза, также там обновят оборудование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Центр был создан в 2023 году для развития передовых технологий в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Он находится в индустриальном парке «Руднево». Его расширение с 300 кв. м до 1 тыс. кв. м может позволить увеличить долю российских комплектующих в данной и аналогичных секторах промышленности.

Также здесь в 2024 году появится новое оборудование, в том числе 3D-принтеры, автоматический установщик чип-компонентов, сервер для обучения нейронных сетей и т. д.

Помещения будут предназначены для работы лабораторий, постоянной экспозиции отечественных деталей для БАС и учебных аудиторий.

Ранее стало известно, что лаборатории «Технополиса Москва» за год зарегистрировали около 70 инноваций. Среди них — технологии и изобретения.