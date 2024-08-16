Плоггинг-забег «Движения Первых» в поселке Володарского посетили 20 активистов

Спортивно-экологическое мероприятие «Плоггинг-забег Первых» состоялось в поселке Володарского в Ленинском городском округе. Его участники пробежали по подготовленному маршруту и очистили природу от мусора, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В „Движение Первых“ входят ребята со всего округа, в том числе активисты поселка Володарского. Летом как никогда актуально проводить экологические мероприятия, ведь люди стараются больше отдыхать на природе в это время года, но не всегда помнят о соблюдении чистоты после отдыха. Поэтому сегодня мы решили собрать самую активную молодежь посёлка Володарского, чтобы дружно и весело очистить берега реки Пахры», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движение Первых» Ксении Жуковой.

Она отметила, что победители определялись по количеству собранного мусора, которые получили брендированные призы от «Движения Первых». Также, участникам присуждались различные номинации. Абсолютно каждый ушел с заслуженной наградой. В ходе спортивно-экологического состязания активная молодежь Ленинского округа собрала 20 полных мешков мусора.

Первый «Плоггинг-забег Первых» проводился еще в начале лета 2024 года, объединив два праздника «День бега» и «День эколога». Тогда в мероприятии, проводимом в лесопарке «Высота», приняли участие более 20 человек, которые собрали 8 мешков мусора и даже вытащили с берега реки Купелинка диван. Участники движения планируют подобные мероприятия проводить на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.