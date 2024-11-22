Плюшевых змей не будет: в колониях Кузбасса перестали производить игрушки

В 2024 году в кузбасских колониях не будут изготавливать детские мягкие игрушки, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.

Эта практика была многолетней «традицией» для региона: перед наступлением новогодних праздников заключенные начинали производить мягкие игрушки, символизирующие Новый год по китайскому календарю, а также рюкзаки для детских подарков, которые затем продавались в магазинах.

Однако в нынешнем году изготовление плюшевых питонов (2025 год — год Змеи в китайском календаре) не запланировано. Как сообщили в ведомстве, в 2024 году производственные мощности ГУФСИН заняты крупными заказами на изготовление пластиковых окон для социальных учреждений Кузбасса.

Более того, в рамках патриотического воспитания и в связи с еженедельной церемонией поднятия флага для школ региона были изготовлены флагштоки.