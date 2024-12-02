PlayStation и детские игрушки мгновенно раскупили на «Авито» в «Черную пятницу»

40% продаж на «Авито» в «Черную пятницу» пришлось на одежду

Особой популярностью среди россиян в «Черную пятницу» пользовалась одежда. На «Авито» на вещи пришлось 40% продаж. При этом PlayStation 5, детские игрушки, товары для красоты и новогодние украшения раскупали мгновенно — покупатели активно готовились к праздникам, сообщает пресс-служба портала «Авито Товары».

С 8 ноября на платформе «Авито стартовала» масштабная распродажа «Хватамба». В акции участвовали более 9 миллионов товаров от частных и профессиональных продавцов, а скидки достигали 90%.

Чтобы обеспечить честность ценообразования, использовался алгоритм, который отслеживал динамику цен за последний месяц. Это помогало предотвратить искусственное завышение стоимости и манипуляции. Из распродажи исключались товары, цена на которые перед началом акции была изменена и превышала средний уровень за месяц.

За три недели акции покупательская активность выросла в 3–4 раза по сравнению с прошлогодними показателями аналогичных кампаний. Самой популярной оказалась категория «Лайфстайл» — на нее пришлось 53% всех сделок на распродаже. Лидерами здесь стали одежда (40% продаж), товары для детей (3%) и спорттовары (3%).

Также популярностью пользовалась электроника, доля продаж в рамках распродажи составила 15%. Особенно востребованными оказались смартфоны (3%) и аудио- и видеотехника (6%).

Настоящим хитом стали лоты от знаменитостей. MacBook Ксении Дукалис установил рекорд: нашел нового владельца менее чем за минуту. А подборка гардероба от Вики Чумы была полностью распродана всего за несколько часов.