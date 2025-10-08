Плановые отключения электроэнергии пройдут в Одинцовском округе 8 октября

В Одинцовском городском округе пройдут технические, плановые работы для повышения надежности электроснабжения потребителей 8 октября. Технические работы пройдут с 09:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Электричества временно не будет в некоторых районах: село Жаворонки, деревни Измалково, Щедрино, Перхушково, Молоденово, а также город Одинцово и территория садоводческого некоммерческого товарищества «Жаворонки-Север».

По всем вопросам, связанным с отключениями, жителям рекомендовано обращаться на круглосуточную «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 99-500-99. Актуальная информация о внеплановых отключениях публикуется на официальном сайте компании https://clck.ru/3AkaZB.

Добавим, что такие меры временной приостановки электричества необходимы для обеспечения безопасной и надежной работы энергосистемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть об собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в „коттеджное рабство“», — сказал Воробьев.