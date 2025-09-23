Пятиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по математике

Во вторник в 559 школах Подмосковья прошла региональная диагностическая работа (РДР) по математике для пятиклассников, изучающих предмет на углубленном уровне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Работа выполнялась в режиме онлайн на компьютерах и состояла из 8 заданий, охватывающих как базовый, так и повышенный уровни сложности. Задания включали темы из разделов математики, таких как числа и вычисления, описательная статистика, элементы комбинаторики, периметр и площадь прямоугольника, а также текстовые задачи.

На выполнение работы отводилось 45 минут. Участникам предстояло ответить на вопросы как кратко, так и с полным решением. Максимально за работу можно получить 12 баллов, при этом минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний — 4.

Проверка обезличенных работ участников будет проводиться независимыми экспертами через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО» и завершится до 29 сентября. Результаты РДР позволят оценить уровень усвоения материала курса математики начальной школы, выявить возможные «пробелы» в знаниях и предложить своевременную помощь в их устранении.

Данная РДР для пятых классов является первой в цикле диагностических работ по математике для обучающихся школ, включенных в реестр образовательных организаций с математическими классами. В сентябре–октябре также планируется проведение РДР по математике для учащихся 7, 8 и 10 классов, изучающих предмет на углубленном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.