Пять прудов очистили в Ленинском округе в рамках акции «Вода России»

В Ленинском городском округе в рамках всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» состоялась уборка береговой линии еще пяти водоемов: Булатниковского пруда, искусственного водоема в лесном массиве возле поселка Дрожжино, рек Расторгуевка и Гвоздянка, самое масштабное мероприятие провели на берегу Сухановского пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Историческая усадьба Суханово и расположенный рядом с ней пруд традиционно пользуются большой популярностью не только у наших жителей, но и у гостей Ленинского округа в качестве места отдыха. К сожалению, не все убирают за собой мусор. Вместе с активистами микрорайона систематически следим за состоянием береговой линии и по несколько раз в год выходим сюда на субботники», — приводятся в сообщении слова начальника территориального отдела «Расторгуевский» Татьяны Поляковой.

В регулярных субботниках принимают участие жители деревни Суханово, активисты «Молодой Гвардии Единой России», представители депутатского корпуса и администрации муниципалитета, а сотрудники предприятий «Благоустройство» и «Дорсервис» помогают с погрузкой и вывозом собранных отходов. По словам Татьяны Поляковой, за прошлый год с прибрежной территории Сухановоского пруда вывезено свыше 32 тонн мусора.

«Со стороны плотины проведена очистка береговой линии от неразлагаемого мусора и покос травяного покрова, расчищено и окошено само гидротехническое сооружение, убран наплавной мусор из акватории водоема. Для проведения уборки в рамках акции «Вода России» мы, в первую очередь, выбираем те локации, о которых просят жители, но до конца сезона планируем максимально охватить все часто посещаемые места отдыха населения у водных объектов», — отметила заместитель главы муниципалитета Виктория Морозова.

Уборка водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в Ленинском округе проводится на постоянной основе. С начала 2025 года очищено порядка 100 локаций.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.