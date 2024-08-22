Пять мемориальных досок героям Советского Союза и России установят в Москве

В Москве до конца года установят мемориальные доски четырем Героям Советского Союза и одному Герою Российской Федерации, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Память артиллериста, участника ВОВ, полковника Алексея Волошина увековечат на Тверской, д. 17. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, а также в Параде Победы 24 июня 1945 года, где был знаменосцем артиллерийской академии.

На Мосфильмовской, д. 11, корп. 1 установят мемориальную доску в память о штурмане, генерал-полковнике авиации Александре Медведеве. За время ВОВ герой совершил 261 боевой вылет и лично сбил 5 самолетов врага.

Память подполковника Ивана Палилова увековечат на Сиреневом бульваре, д. 50. Герой отличился во время освобождения Польши. Его рота прорвала немецкую оборону, переправилась через реку Пилицу и захватила мост через нее.

Мемориальную доску в честь стрелка, ефрейтора Николая Сечкина установят на 1-й Курьяновской улице, д. 16А. В оборонительных боях под Севском герой из снайперской винтовки уничтожил 11 вражеских солдат и офицеров.

Мемориальную доску в честь штурмана, гвардии лейтенанта Татьяны Сумароковой установят на улице Миклухо-Маклая, д. 22. В годы ВОВ она была штурманом экипажа, звена и эскадрильи ночного бомбардировочного авиационного полка. На счету летчицы 725 боевых вылетов. В 1995 году ей присвоили звание Героя Российской Федерации.