Пять крупнейших мошенничеств в Подмосковье в январе раскрыли правоохранители

В январе в Подмосковье зафиксировали пять крупных случаев мошенничества, жертвами которых стали пенсионеры и работающие граждане. Общий ущерб составил десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В январе в Подмосковье мошенники использовали различные схемы обмана, выдавая себя за сотрудников государственных органов и служб. Жертвами стали люди разного возраста и профессий.

В Истре пожилая пара передала мошенникам 14,1 млн рублей после звонков от лиц, представившихся сотрудниками курьерской службы и ФСБ. Пенсионеры сняли деньги со счетов и отдали их курьеру. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Мытищах пенсионерка потеряла 10,3 млн рублей. В течение месяца ей звонили неизвестные, убеждая, что ее сбережения в опасности. Женщина передала все наличные курьеру.

В Домодедово мужчина лишился 10,3 млн рублей. Мошенники представились сотрудниками администрации и ФСБ, убедили оформить кредит и перевести деньги на указанные счета.

В Щелково самозанятая женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который предложил инвестировать в криптовалюту. После серии звонков от «брокеров» она взяла кредит и перевела 7,8 млн рублей мошенникам.

В Солнечногорске супервайзер магазина передала 7,4 млн рублей после звонков от лиц, представившихся сотрудниками различных государственных органов. Женщину убедили передать деньги курьеру для «хранения».

Эти случаи подчеркивают необходимость сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми, особенно в цифровую эпоху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.