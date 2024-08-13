Писатель Прилепин рассказал об украинской «шутке» о рабах в Курской области

Писатель Захар Прилепин опубликовал в личном Telegram-канале украинскую «шутку» о рабах из Курской области, объяснив, что она очень веселит часть жителей Украины.

Прилепин привел полный текст заявления, которое в настоящее время активно распространяют в Сети. В тексте говорится, что гражданин Украины от своего имени подает заявку на получение двух рабов, которым обещает предоставить минимальное время на отдых и трехразовое питание — в понедельник, среду и субботу.

«В случае смерти раба по причине, которую я не смог(-ла) предусмотреть, или самоубийства, в том числе очень странного, я беру на себя ответственность по захоронению этой болотной твари как обычного рогатого скота», — говорится в украинской «шутке».

Заканчивается заявление просьбой рассмотреть его в максимально короткие сроки и дать какой-либо ответ в письменной форме согласно закону Украины о рабах.

Прилепин отметил, что сейчас украинцы над этим смеются, но еще в 2014 году он встречал людей с западной Украины, которые верили, что в ДНР им дадут не только земельный участок, но и рабов.