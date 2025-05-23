Пилотный проект: в Вологодской области могут ограничить продажу вейпов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин встретился с губернатором Вологодчины Георгием Филимоновым для обсуждения актуальных вопросов. В центре внимания оказались перспективы социально-экономического роста региона и законодательные инициативы, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ГД.

Ключевой темой стало обсуждение законопроекта, направленного на ограничение розничной торговли вейпами и продукцией, содержащей никотин. Этот проект закона, подготовленный Законодательным собранием и правительством Вологодской области, уже представлен на рассмотрение в Госдуму.

Филимонов обратился к Володину с просьбой изучить возможность делегирования регионам полномочий по контролю за данным сегментом рынка, подчеркнув важность защиты подрастающего поколения.

Володин выразил согласие с необходимостью оберегать здоровье несовершеннолетних и заверил, что предложение будет тщательно проанализировано совместно с правительством и экспертами. Он допустил возможность его реализации в виде пилотного проекта в Вологодской области при условии готовности региона.