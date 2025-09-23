Пилот Сытник объяснил низкий полет Ан-124 над домами в Новой Москве

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что низкий полет самолета Ан-124 над жилыми домами в Новой Москве был безопасным и соответствовал установленным инструкциям, сообщает RT .

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник прокомментировал инцидент с низким пролетом самолета Ан-124 над домами в Новой Москве.

По словам Сытника, экипаж действовал строго по инструкции, а сам маршрут известен как «облет Москвы». Он отметил, что самолет пролетел ниже обычного, вероятно, из соображений безопасности, поскольку был объявлен план «Ковер». Визуально могло показаться, что самолет летит прямо над домами, однако высота могла составлять около 150 метров.

«Ничего криминального в этом маневре нет. Бывают ситуации, когда нельзя поднимать машину выше. Я на Ил-86 точно так же летал», — рассказал Сытник.

Он подчеркнул, что экипаж выполнил все необходимые инструкции для полетов над мегаполисом, а безопасность обеспечивали наземные службы, ПВО и гражданские диспетчеры. По словам эксперта, такой маневр требует от пилотов высокого уровня подготовки и опыта.

«Как мы говорим, кнопочный пилот здесь не справится в автоматическом режиме. Это выполняют летчики с очень хорошими налетом и техникой пилотирования», — добавил Сытник.