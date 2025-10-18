Пикантный заработок: россияне ринулись в «порнотуры» в теплые страны

Россияне стали летать в «порнотуры» в теплые страны для съемки контента 18+

Жители РФ начали ездить в «порнотуры» в теплые страны. Там они снимают контент 18+ на пляжах, выкладывают все в Сеть и зарабатывают деньги на его распространении, сообщает SHOT .

Для «порнотуров» пользуются популярностью такие направления, как Турция, Таиланд и Индонезия. Там любители острых ощущений отдыхают и снимают взрослый контент, дело происходит преимущественно в общественных местах.

Затем порно-туристы заливают фото и видео на специализированные платформы. На этом они зарабатывают до 2 млн рублей в месяц.

Однако в Турции и азиатских государствах производить порно запрещено. Если россиян поймают местные правоохранители, то могут серьезно наказать.

Еще жителей РФ могут поймать за распространение порно по возвращении в страну. На родине им грозит штраф на сумму до 600 тыс. рублей, а еще до 6 лет колонии.

