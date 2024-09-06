Певице Марии Максаковой* грозит 6 лет тюрьмы за призывы к спонсированию ВСУ

Бывшей солистке Мариинского театра, 47-летней оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс* грозит 6 лет тюрьмы за призывы к спонсированию ВСУ. На артистку возбудили уголовное дело, сообщает SHOT .

Максакова* примкнула к числу тех, кто сбежал из России и негативно высказывается о соотечественниках. Певица завела видеоблог, в котором начала активно призывать жителей РФ жертвовать деньги на нужды ВСУ.

Следователи просмотрели видеообращение Максаковой* и возбудили в ее отношении уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Артистка уже попадала в скандал в прошлом году. Тогда она дала интервью латвийским журналистам, в котором попросила активнее помогать Украине, в том числе передавать дальнобойные ракеты.

Ранее шоумен Максим Галкин* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ судов низших инстанций исключить его из списка иноагентов. Минюст включил артиста в реестр в 2022 году, когда он публично осудил СВО.

* Признаны иностранными агентами в России.