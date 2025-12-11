Петербуржцы жалуются на сбой в работе мобильного интернета
Фото - © Медиасток.рф
Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбой в работе мобильной связи. У некоторых пользователей соединения нет с самого утра, сообщается на сервисе Downdetector.
В том числе много жалоб поступило на проблемы с доступом к региональным страницам. Неполадки начались с 7 утра и достигли пика к 9 часам.
За сутки поступило более 2,3 тыс. обращений, за час — около 341.
Власти Петербурга предупреждали, что в регионе могут быть сбои в работе мобильной связи из-за атак беспилотников. Утром 11 декабря в Ленобласти объявили воздушную тревогу из-за очередной атаки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.