сегодня в 11:10

Петербуржцы жалуются на сбой в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбой в работе мобильной связи. У некоторых пользователей соединения нет с самого утра, сообщается на сервисе Downdetector .

В том числе много жалоб поступило на проблемы с доступом к региональным страницам. Неполадки начались с 7 утра и достигли пика к 9 часам.

За сутки поступило более 2,3 тыс. обращений, за час — около 341.

Власти Петербурга предупреждали, что в регионе могут быть сбои в работе мобильной связи из-за атак беспилотников. Утром 11 декабря в Ленобласти объявили воздушную тревогу из-за очередной атаки.

