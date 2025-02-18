сегодня в 14:32

Петербуржцы уже оставили около 20 тыс голосов в рамках премии «Город в лицах»

В первую неделю народного голосования премии «Город в лицах» зарегистрировано около 20 тыс. голосов. Эта уникальная инициатива, организованная газетой «Петербургский дневник» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, проходит в четвертый раз, сообщает издание .

В этом году будут признаны заслуги петербуржцев в 11 номинациях, включая «Универсальный специалист МФЦ», «Работник образования», «Реставратор», а также специалист в области культурных учреждений, городских перевозок, детского тренерства, социального кураторства, ЖКХ, промышленности, медицины и туризма.

Особое внимание уделят участникам специальной военной операции в связи с Годом защитника Отечества.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил возросшую активность жителей в голосовании, что свидетельствует о поддержке премии.

«В этом году петербуржцы проявляют небывалую активность в голосовании. Отрадно, что премия „Город в лицах“ нашла такой отклик и поддержку горожан», — отметил он.

Проголосовать можно на сайте издания до 20 марта.