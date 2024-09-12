Петербуржцев предупредили о небольших дождях в четверг

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В Санкт-Петербурге в четверг прогнозируются локальные дожди и облачность

В Санкт-Петербурге в четверг ожидаются небольшие локальные дожди. Также в городе прогнозируется плотная облачность, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на «Метеовести».

В этот день в регион перестанет поступать относительно холодный воздух. После этого в Петербурге вновь потеплеет, считают синоптики.

В четверг столбики термометров в Северной столице поднимутся до 23-25 градусов тепла, в Ленинградской области — до плюс 26 градусов. Ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 761 мм рт. ст. — в значениях около нормы.

13 сентября в Петербурге ожидается 24-26 градусов выше нуля. Осадков в последний будний день недели не прогнозируется.