Петербуржцам рассказали о дизайне открыток «Морской почты»

На Якорной площади в Кронштадте 25 июля в честь Дня Военно-морского флота стартует проект «Морская почта» под эгидой «Петербургского дневника». Почта будет работать до 28 июля, говорится на сайте издания .

С Якорной площади можно будет бесплатно отправить открытку или письмо в сувенирном конверте. Дизайн придумали и создали ученики Детской художественной школы им. Аникушкина.

Все учащиеся художественной школы живут в Кронштадте — ребятам близка морская тематика, отмечает издание. День ВМФ в этом городе-порте — один из главных праздников.

Среди открыточных макетов — разнообразные объекты, связанные морской тематикой, в том числе офорт — объемное изображение на металле форта Кроншлот. Один из выпускников школы также изобразил на открытке салют в Кронштадтской гавани. Третья работа — это Петровский парк с памятником императору, и еще одна — картина праздника, на которой матросы подбрасывают бескозырки на фоне Морского собора.