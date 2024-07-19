Петербуржцам объяснили, почему пришлось вводить «желтый» уровень опасности

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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на пятницу

В Санкт-Петербурге с полудня пятницы и до 18 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Такой режим ввели из-за прогнозируемой грозы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на Росгидрометцентр.

В последний будний день недели петербуржцев ожидают грозы, кратковременные дожди и ливни. В связи с неблагоприятной погодой городские власти советовали жителям проявлять особую осторожность на улицах.

Петербургским автомобилистам рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на транспорте. Кроме того, проявлять бдительность стоит и пешеходам, указывали в Смольном.

Накануне в Московском регионе также продлили «желтый» уровень опасности из-за ливней и гроз. Режим действует в регионе до 21 часа пятницы.

